Уночі ворог обстріляв два села на Харківщині, є поранений

За минулу добу окупанти били по чотирьох районах області.

Цієї ночі ворог обстріляв два села у Харківській області. Внаслідок обстрілу Петропавлівки Куп’янського району поранений чоловік. У селі Кучерівка пошкоджений житловий будинок.

Про це повідомляє у Telegram очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби ворог з артилерії, мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку, отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 років. У селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні, сталася пожежа. У селах Зідьки Чугуївського району та Курілівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі.

Близько 11:30 між містом Барвінкове та селом Червоне Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор, зазнав поранення 42-річний тракторист. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Близько 11:00 в районі села Мосьпанове Чугуївського району на вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,8 га території та знешкодили 53 вибухонебезпечні предмети.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції.

Нагадаємо, прикордонники підняли прапор України у двох населених пунктах “сірої зони” Харківщини на кордоні з РФ. Після деокупації Харківщини на цю територію ніхто не заходив через замінування, але прикордонникам вдалося прокласти безпечний шлях.