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ГУР: спецоперація "Синиця" з переправлення російського Мі-8 уже суттєво вплинула на боєздатність ворожої авіації

Представник Воєнної розвідки України звернувся до російських військовослужбовців, нагадавши, що наша держава демонструє відкритість і демократичність. 

ГУР: спецоперація "Синиця" з переправлення російського Мі-8 уже суттєво вплинула на боєздатність ворожої авіації
Юсов, Шевченко, російський пілот
Фото: ГУР у Telegram

Результати спецоперації з переправлення російського вертольота Мі-8 з території РФ в Україну вже суттєво вплинули на боєздатність ворожої авіації. Це матиме тривалі згубні наслідки для планів РФ, а українській розвідці дозволить краще зрозуміти ворожу систему звʼязку та безпеки.

Деталі про спецоперацію "Синиця" повідомили на пресконференції представники Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов та Артем Шевченко. Юсов розповів, що процес тривав пів року з моменту, коли пілот вертольота Максим Кузьмінов сконтактував з українськими спецслужбами та виявив бажання перелетіти в Україну.

"Я був підписаний на сторінки ГУРу в соцмережах, там були контакти. Я звернувся туди і ми почали секретну переписку. Українські агенти не навʼязували рішення, це рішення було моє, мене ніхто не примушував. Десь півроку ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, і 9 серпня 2023 року все сталося", – розповів на пресконференції росіянин. 

Представник ГУР МО України Андрій Юсов нагадав, що згідно із законом, Україна виплатить пілоту грошову компенсацію, гарантує безпеку йому і членам його сімʼї, а також надасть право вибору щодо подальшого місця проживання і роботи. Представник Воєнної розвідки України звернувся до російських військовослужбовців, нагадавши, що наша держава демонструє відкритість і демократичність. 

"Ми звертаємося до всіх російських військовослужбовців: навіть під час диктатури є вибір. Ви не раби, не «Ґерасіми» і не «Му-му». Переходьте на сторону добра, де вам гарантують безпеку, порядність і чисту совість", – підсумував Андрій Юсов.

Про спецоперацію стало відомо 23 серпня. Згодом керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що вона готувалася протягом пів року. 5 вересня пілот-росіянин разом із представниками ГУР дали пресконференцію, на якій розповіли деталі спецоперації.

Пілот сказав, що вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони злякалися, стали поводитися агресивно на після приземлення побігли в бік кордону. Їх довелося ліквідувати. 

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