На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу спалахнула пожежа

Інформація про постраждалих не надходила.

Учора внаслідок російського обстрілу спалахнула пожежа у житловому секторі одного з населених пунктів Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, загоряння сталося в двох сусідських домоволодіннях. Вогонь охопив 2 господарчі споруди, літню кухню та веранду житлового будинку. Ускладнювало ситуацію те, що будівля була дерев’яна.

Рятувальники ДСНС локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню та ліквідували пожежу. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, учора росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.