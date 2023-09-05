Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
День війни коштує Україні 100 млн доларів державних коштів, – Резніков
Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у п’яти регіонах

Серед затриманих – військкоматівець, який «продавав» студентські квитки.

СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову у п’яти регіонах
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила ще п’ять схем ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку.

Про це повідомляє пресслуба СБУ. 

Так, на Тернопільщині: військові контррозвідники СБУ затримали посадовця районного військкомату, який пропонував ухилянтам «відкосити» від мобілізації через вступ до одного з місцевих вищих закладів освіти.

Для реалізації оборудки фігурант обіцяв своїм клієнтам «підключити» власні зв’язки у навчальних закладах.

Вартість такої «послуги» він оцінював від 2 тис. американських доларів з одного військовозобов’язаного.

В Івано-Франківській області: викрито двох мешканців регіону, які за гроші перевозили ухилянтів до ЄС на квадроциклах через так звану «зеленку» Карпатських лісів.

На Рівненщині: заблоковано корупційну схему виїзду потенційних призовників за межі нашої держави як менеджерів одного з українських агрохолдингів.

Формальним приводом зарубіжних «відряджень» було вирішення питань з іноземними бізнес-партнерами про постачання зернової продукції за кордон.

У Закарпатській області: затримано двох мешканців Ужгородського району, які за грошову винагороду «підказували» ухилянтам лісові стежки для прихованого перетину кордону.

У Миколаєві: повідомлено про підозру місцевому жителю, який намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб уникнути мобілізації.

 

Однак, український військовий одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію», що дозволило задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила у Києві лікаря та працівницю військкомату, які допомагали ухилянтам. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies