Кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Рішення про екстрадицію може бути оскаржене в суді іноземної країни. Остаточне рішення буде за судом.

Член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів з-за кордону не буде.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Рада”.

“Насправді, с точки зору юридичної, процедур масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно, з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування чи суду”, - сказав Веніславський.

За його словами, лише після цього можна запустити процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судової влади, і правоохоронних органів, це може бути оскаржене в суді іноземної країни. Остаточне рішення буде за судом, тому це дуже не просто процедура.

Веніславський зауважив, що українська сторона буде думати, як зробити цю процедуру більш гнучкою. Але це ще потребує ретельних аналізів, дискусій тощо.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Давид Арахамія заявив, що Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, які виїхали за підробленими довідками. Таким чоловікам загрожуватиме відповідальність за давання хабаря, за підробку документів та за ухилення від мобілізації.