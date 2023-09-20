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У горах біля кордону Румунії знайшли тіло українця

Це вже 24-й випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні з країнами ЄС.

У горах біля кордону Румунії знайшли тіло українця
Фото: ДПСУ

Днями на території Румунії, неподалік від кордону з Україною, знайшли тіло чоловіка, на яке пробираючись горами натрапив турист.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Попередньо встановлено, що загиблий був жителем Запоріжжя 1988 року народження. Його виявили у важкодоступних горах навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Шибени" (Івано-Франківська область).

За зовнішніми ознаками – тіло, скоріше навіть – скелет у теплому одязі – пролежало там тривалий час. 

У ДПСУ зазначили, що з початку повномасштабної війни – це вже 24-й зафіксований випадок, коли український чоловік призовного віку загинув на кордоні України з країнами Євросоюзу. Попередні 23 були виявлені на кордоні з Румунією та Угорщиною на Закарпатті, з них 19 - біля річки Тиса.

Зазвичай вони намагалися нелегально потрапити в країни, де немає війни та, за іронією долі, гинули під час такою подорожі.

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"Подекуди небезпечний маршрут за великі гроші пропонують злочинці, які наживаються на організації незаконного переміщення осіб через кордон. Такі випадки свідчать про те, що незаконний шлях через кордон, досить небезпечний. Черговим підтвердженням цього став ще один відносно недавній випадок на ділянці відділу прикордонної служби «Шибени», який стався з 32-річним чоловіком та завершився щасливо. Зрозумівши, що він виснажений і замерзає, заблукалий мандрівник зателефонував в ДСНС і був знайдений рятувальниками та прикордонниками. Тож, вирушаючи у такі незаконні мандрівки, треба зважити, чи варто це робити, тому що надмірна впевненість у власних силах іноді призводить до трагічних наслідків", - додали прикордонники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонники та ТЦК обмінюватимуться даними щодо призовників та військовозобов'язаних.

Станом на червень цього року 4,3 тисячі осіб отримали відмову у виїзді з України за системою "Шлях".

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