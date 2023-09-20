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На кораблі в Чорному морі поблизу Румунії трапився вибух. Перевіряють детонацію міни

Екіпаж евакуювали. 

У Чорному морі довелося рятувати екіпаж вантажного судна, яке, ймовірно, натрапило на морську міну. Про це з посиланням на заяву румунської влади пише CNN.

Румунське рятувальне агентство MRCC повідомило, що 12 членів екіпажу зареєстрованого в Того судна Seama були евакуйовані та доставлені для надання медичної допомоги в порту Суліна біля кордону з Україною після вибуху приблизно в 40 кілометрах від берега. За попередньою інформацією, вибух стався в машинному відділенні судна.

"Екіпаж заявив, що, на їхню думку, судно натрапило на міну, однак румунська влада заявила, що поки не підтвердила причину вибуху", – зазначили журналісти. 

Це вже не перший інцидент із мінами поблизу Румунії за час повномасштабної російської війни проти України. В грудні 2022 Військово-морські сили Румунії здійснили контрольований вибух військово-морської міни, яка дрейфувала поблизу берега Чорного моря. З мінами зіткнулися яке лише в Румунії, а й у Болгарії і Туреччині.

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