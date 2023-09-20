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Дуда: перемога над Росією буде лише тоді, коли Україна витіснить російську армію з окупованих території

Польський президент вважає, що лише відновлення міжнародно визнаних кордонів України означатиме поразку для РФ. 

Дуда: перемога над Росією буде лише тоді, коли Україна витіснить російську армію з окупованих території
Фото: EPA/UPG

Перемога над Росією буде лише тоді, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій та відновить контроль над міжнародно визнаними кордонами. Таку думку президент Польщі Анджей Дуда висловив у розмові з CNN.

Підтримка України західними країнами під час повномасштабної війни має глобальні наслідки, вважає він. Йдеться про те, щоб переконатися, що Росія не зможе законно зрушити кордони в Європі. 

"Росію можна зупинити, тільки якщо її перемогти, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль над її міжнародно визнаними кордонами. Тільки тоді ми зможемо сказати, що російський імперіалізм дійсно зазнав поразки", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про серію корупційних скандалів в Україні під час війни, Дуда визнав, що корупція є давньою проблемою для України. Тим не менш, Дуда вважає, що Зеленський почав боротися з корупцією, щойно вступив на посаду, і підкреслив, що проблеми з корупцією не повинні перешкоджати підтримці Заходом військових зусиль України. 

І український, і польський президенти прибули до США на саміт Генасамблеї ООН. Між ними була запланована двостороння зустріч щодо питання аграрного експорту. Учора Дуда сказав, що зустріч скасували через щільний графік. Польща та ще деякі країни-сусіди проти ввезення зерна з України, оскільки це негативно впливає на попит на їхню власну продукцію. Польща, Угорщина та Словаччина вирішили блокувати експорт із України навіть попри те, що встановлений Єврокомісією термін збіг. 

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