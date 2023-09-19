США візьмуть участь у дипломатичній взаємодії між Вірменією та Азербайджаном

США приступають до дипломатичної роботи після того, як Азербайджан розпочав “антитерористичні дії” у Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє Голос Америки.

“Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що держсекретар Ентоні Блінкен, швидше за все, найближчими 24 годинами підключиться до дипломатичної взаємодії, яка вже ведеться у зв'язку із загостренням у відносинах між Вірменією та Азербайджаном”, - йдеться у повідомленні.

Блінкен обговорив становище, що сталось, із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, і заявили про необхідність деескалації.

Ще один високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що зовнішньополітичне відомство США буде підтримувати контакти з усіма сторонами, оскільки інцидент, що стався, є “особливо кричущий і особливо небезпечний”.

Як раніше повідомлялось, азербайджанська влада закликала представників самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки скласти зброю і почати переговори для "обговорення питань реінтеграції".

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

Хоча Вірменія та Азербайджан ведуть мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди досі не досягнуто.