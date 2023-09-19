Жителі Єревана вийшли на стихійну акцію протесту проти прем'єра Нікола Пашиняна та уряду Вірменії.

Демонстранти перекрили центральну площу Республіки та всі під'їзди до неї, повідомляє Суспільне.

Будівля уряду оточена поліцією. Протестувальники скандують гасла проти уряду Нікола Пашиняна і вимагають від нього втрутитися в ситуацію в Нагірному Карабасі і захистити вірменське населення регіону від обстрілів з боку азербайджанських військових.

Протестувальники періодично кидають у співробітників правоохоронних органів каміння і пластикові пляшки. Інформації про затриманих і постраждалих немає.

Акція протесту також пройшла біля російського посольства в Єревані. Громадяни вимагали від російських "миротворців", які дислокуються в Нагірному Карабасі, захистити жителів регіону від азербайджанської агресії.

Раніше прем'єр Нікол Пашинян назвав метою Азербайджану "залучення Вірменії у війну". Він заявив, що Єреван зараз не "робитиме ніяких непрорахованих, різких і авантюрних дій".

Оновлено. Перед будівлею посольства Росії сталися сутички між протестуючими і поліцією, інформує News.am.

Учасники акції перед посольством розгорнули великий прапор самопроголошеного Нагірного Карабаха і закрили усі входи у будівлю.

Вони вимагають від Росії припинити війну Азербайджану проти вірменів Карабаха.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Азербайджанська влада закликала представників самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки скласти зброю і почати переговори для "обговорення питань реінтеграції".