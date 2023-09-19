Франція вимагає екстреного скликання Радбезу ООН через ситуацію в Карабаху

Країна також закликала Азербайджан негайно "припинити наступ і повернутись до поваги міжнародного права".

Франція рішуче засудила початок Азербайджаном військової операції в Нагірному Карабаху із застосуванням важкого озброєння і вимагає скликати Раду безпеки ООН.

Про це йдеться на сайті французького Міністерства закордонних справ.

"Жоден привід не може виправдати такі односторонні дії, які загрожують тисячам цивільних осіб, які вже постраждали від багатомісячної незаконної блокади, та суперечать зусиллям міжнародного співтовариства щодо досягнення врегулювання шляхом переговорів", - наголосило МЗС.

Франція закликала Азербайджан негайно "припинити наступ і повернутись до поваги міжнародного права".

Нагадаємо, Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому. При цьому російські “миротворчі” війська, які перебувають у Нагірному Карабасі після війни 2020 року, поінформовані про операцію.

До цього Вірменія та Азербайджан вели мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу, але жодної угоди досі не досягнуто.