Азербайджан розпочав “антитерористичну операцію” проти вірмен у Нагірному Карабасі

Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни 2020 року.

Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Про це пише Bloomberg.

Азербайджанська армія у вівторок почала “локальну антитерористичну операцію”, спрямовану на знищення вірменських військових позицій на спірній території та “відновлення конституційного порядку”, повідомило міністерство оборони в Баку.

Російські “миротворчі” війська, які перебувають у Нагірному Карабасі після війни 2020 року, поінформовані про операцію.

"Вірмени в столиці Нагірного Карабаху Степанакерті перебувають під “масованим артилерійським обстрілом”, − повідомив Рубен Варданян, колишній московський інвестиційний банкір, який недовго очолював місцеву адміністрацію.

Вірменія прагне до посередництва, оскільки протистояння в Азербайджані викликає побоювання війни. Азербайджан заявив, що його сили атакували військові об’єкти, а не цивільні райони.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

Хоча Вірменія та Азербайджан ведуть мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди досі не досягнуто.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що політика його країни, яка покладається виключно на Росію для гарантування своєї безпеки, була стратегічною помилкою.