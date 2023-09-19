Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю

Азербайджанська влада закликала представників самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки скласти зброю і почати переговори для "обговорення питань реінтеграції".

Про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство.

"Адміністрація Президента Азербайджанської Республіки заявляє, що наша країна готова зустрітися з представниками вірменських жителів, які проживають в Карабахському регіоні. Але для того, щоб припинити антитерористичні заходи, незаконні вірменські збройні формування повинні підняти білий прапор, здати всю зброю. В іншому випадку антитерористичні заходи будуть продовжені до кінця",- йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

Хоча Вірменія та Азербайджан ведуть мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди досі не досягнуто.