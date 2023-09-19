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Глава МЗС Британії закликав китайського колегу Ван І підштовхнути Росію до виведення військ із України

"Сподіваюся, що він переконає Росію у повній недоречності своїх дій. І я сподіваюся, що Китай закликає Росію піти", - сказав Клеверлі.

Глава МЗС Британії закликав китайського колегу Ван І підштовхнути Росію до виведення військ із України
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі закликав свого китайського колегу Ван І підштовхнути Росію до виведення своїх військ із України, передає The Guardian.

Також Ван І пропонують наголосити на Москві на важливості поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми знаємо, що президент Сі має значний вплив на світовій арені, зокрема, на Володимира Путіна. Я знаю, що міністр закордонних справ Ван І поїде до Москви і сподіваюся, що він переконає Росію у повній недоречності своїх дій. І я сподіваюся, що Китай закликає Росію піти", - сказав Клеверлі.

Британський міністр вважає, що Китай зробив "важливі сигнали про повагу до суверенітету та територіальної цілісності, про незастосування ядерної зброї".

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Нагадаємо, напередодні головний дипломат Китаю Ван І розпочав чотириденну поїздку до Росії, під час якої обидві держави, як очікується, пообіцяють поглибити взаємну політичну довіру, готуючись до можливого знакового візиту президента Володимира Путіна до Пекіна в жовтні.

Путін поїде до Пекіна для переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це буде перша поїздка глави Кремля за кордон після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт.

Тим часом "Група семи” закликала Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

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