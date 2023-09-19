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Велика Британія поставить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів

Також Велика Британія допомагатиме Україні у зміцненні ППО.

Велика Британія поставить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів
Фото: armyinform.com.ua

Велика Британія продовжить надавати Україні артилерійські снаряди.

Про повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після засідання Контактної групи з питань оборони України, пише The Guardian.

“Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, зокрема пообіцяли поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе”, – повідомив Грант Шаппс.

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Крім того, Великобританія визначила, як буде допомагати Україні в найближчі місяці в пріоритетних сферах підтримки. Йдеться, зокрема, про протиповітряну оборону та далекобійну зброю, а також навчання.

Нагадаємо, до нового пакету оборонної допомоги українцям від Німеччини увійдуть 200 бойових броньованих машин MRAP, щоб фахівці з розмінування могли безпечно підійти до російських мінних загороджень. Крім того, 50 надводних безпілотників допоможуть відкинути агресора не лише на суші, а й на морі. Окремі проєкти реалізуються за рахунок внесків із запасів Бундесверу та спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має надійти в Україну якомога швидше.

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