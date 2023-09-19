Російські окупанти спробували штурмувати раніше звільнені Андріївку і Роботине, - Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку росіян у районі західніше Ягідного Донецької області. Також окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мали.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника.

Росія цієї доби завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією протиповітряна оборона знищила 28 із 31 “шахеда” по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях України. А від ракетного удару балістичною ракетою “Іскандер-М” постраждало населення міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Загалом цієї доби ворог завдав дев'ять ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби відбулось 15 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області;

та противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Завдав авіаційних ударів біля Леонівки, Попівки Чернігівської області та Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Карповичі, Архипівка, Грем’яч Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Ободи, Веселівка Сумської області та Амбарне, Строївка, Тополі Харківської області; на Куп’янському противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області;

противник завдав авіаційного удару в районах Іванівки та Куп’янська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області; на Лиманському авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області;

авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Дронівка, Спірне, Берестове Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, серед яких Богданівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області; на Авдіївському противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області;

противник завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. В цьому районі також не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли противника. Під вогонь окупантів потрапили близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Побєда, Максимільянівка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області;

ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів біля Левадного та Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Щербаки, Кам’янське Запорізької області; на Херсонському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

У Генштабі ЗСУ додали, що російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Загарбники примусово проживають разом із цивільними в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, у населеному пункті Токмак Запорізької області російських військовослужбовців масово розселяють до цивільних похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян нашої держави.

Нагадаємо, 23 серпня бійці 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине Запорізької області. А 18 вересня третя штурмова бригада підняла прапор України над Андріївкою, звільненою від ворога.