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МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку з подіями в Карабасі та Вірменії

Українцям радять не відвідувати Карабах та утриматись від участі в акціях у Вірменії.

МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку з подіями в Карабасі та Вірменії
Фото: Скріншот з відео NEWS AM

У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в Карабасі громадянам України рекомендовано утриматися від відвідування цього регіону.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Також українцям порадили уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані. 

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, українці можуть звертатися на цілодобову “гарячу лінію” Посольства України в Вірменії: +374 7710 0273. 

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Українські громадяни можуть також звертатися на “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 1588.

Нагадаємо, що 19 вересня Азербайджан розпочав військову операцію, щоб взяти під контроль регіон Нагірного Карабаху. Це стало найсерйознішою ескалацією конфлікту з часів війни три роки тому.

Нагірний Карабах, який міжнародно визнаний частиною Азербайджану, але більшість населення якого складають вірмени, проголосив незалежність на тлі розпаду Радянського Союзу більше трьох десятиліть тому. Азербайджан повернув собі більшу частину регіону та сім прилеглих районів протягом шести тижнів боїв у 2020 році, перш ніж президент Росії Володимир Путін уклав угоду про перемир’я та розгорнув у регіоні майже 2000 військових.

Хоча Вірменія та Азербайджан ведуть мирні переговори за посередництва США та Європейського Союзу з моменту конфлікту, жодної угоди досі не досягнуто.

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