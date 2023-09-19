Україна отримала від союзників уже понад $76 млрд прямої безпекової допомоги, - Остін

США і союзники вже надали Україні понад 76 млрд доларів прямої безпекової допомоги.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі за підсумками 15-го засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня у Брюсселі.

"Ми зосереджені на короткостроковій допомозі хоробрим воїнам України. Але також ми плануємо і заходи з довгострокової оборони і стратегії стримування", - зазначив Остін.

Глава Пентагону додав, що США забезпечують підзвітність цієї допомоги шляхом моніторингу. "Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами, щоб ця допомога використовувалася ефективно... Вона є захищеною", - сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що його держава і партнери будуть "підтримувати вільну та суверенну Україну".

Нагадаємо, за словами Остіна, США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS.

Раніше очільник Пентагону повідомляв, що на 15-ій зустрічі у Рамштайні йтиметься про подальшу допомогу у сфері безпеки та посилення підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету. 21 вересня він має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.