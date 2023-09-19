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Україна отримала від союзників уже понад $76 млрд прямої безпекової допомоги, - Остін

"Ми зосереджені на короткостроковій допомозі хоробрим воїнам України", - зазначив міністр оборони.

Україна отримала від союзників уже понад $76 млрд прямої безпекової допомоги, - Остін
Ллойд Остін і Марк Міллі
Фото: Х/Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

США і союзники вже надали Україні понад 76 млрд доларів прямої безпекової допомоги.

Про це сказав міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з голови Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі за підсумками 15-го засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня у Брюсселі.

"Ми зосереджені на короткостроковій допомозі хоробрим воїнам України. Але також ми плануємо і заходи з довгострокової оборони і стратегії стримування", - зазначив Остін.

Глава Пентагону додав, що США забезпечують підзвітність цієї допомоги шляхом моніторингу. "Ми тісно співпрацюємо з українськими партнерами, щоб ця допомога використовувалася ефективно... Вона є захищеною", - сказав Остін.

Міністр оборони США наголосив, що його держава і партнери будуть "підтримувати вільну та суверенну Україну".

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Нагадаємо, за словами Остіна, США наразі більше зосереджені на посиленні української системи протиповітряної оборони, аніж на передачі далекобійних ракет, таких як ATACMS.

Раніше очільник Пентагону повідомляв, що на 15-ій зустрічі у Рамштайні йтиметься про подальшу допомогу у сфері безпеки та посилення підтримки України в її боротьбі за захист свого суверенітету. 21 вересня він має зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

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