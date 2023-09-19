На Херсонщині сапери обстежують території за допомогою дронів

Перед розмінування сільгоспземель у Херсонській області українські військові використовують сучасні дрони, передані данськими партнерами.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“За допомогою “пташки” військовослужбовці сканують забруднені території – землі с/г призначення та виявляють магнітні аномалії. Складені карти з координатами підозрілих місць сапери-розвідники передають до груп розмінування”, - розповіли в Міноборони.

Зокрема, за понад 2 тижні за допомогою дрона було обстежено:

майже 600 га територій земель сільськогосподарського призначення

виявлено понад півтори тисячі магнітних аномалій

обстежено 142 коридори площею понад 90 га

Наголошується, що сучасне технічне обладнання дає можливість саперам дистанційно сканувати території на землі, на воді та під водою. Також сапери можуть визначати місця, де знаходяться вибухонебезпечні предмети, а також інші об'єкти, що несуть ризик для життя людей і потребують особливої уваги та ретельної роботи з розмінування.

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Фото: Міноборони

Нагадаємо, українська влада планує розмінувати всю територію України за 5-7 років після завершення війни. Розмінування аграрних земель заплановано провести впродовж 3 років після визволення територій.