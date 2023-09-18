Росія завдала ракетного удару по Харкову (оновлено)

Пізно ввечері 18 вересня російська окупаційна армія знову обстріляла Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Харків знову під обстрілом російських ракет”, - написав він.

Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, під ударом знаходиться центральна частина міста.

Оновлено 23:40 “Є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського району міста”, - написав пізніше Терехов.

Нагадаємо, в ніч на вчора, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Харкову, який спричинив пожежу на цивільному підприємстві.