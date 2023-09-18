Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Варшава ввела додаткові заборони на українські продукти, Київ може заборонити польські овочі та фрукти, − Качка
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Кабінет міністрів звільнив всіх заступників міністра оборони України. Перший заступник зберіг посаду
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Військові аптечки проти крему з ромашкою. Які пріоритети мають бути в Командування Медичних сил
Військові аптечки проти крему з ромашкою. Які пріоритети мають бути в Командування Медичних сил
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
У Хмельницькій області під час ракетної атаки спрацювала ППО. Є пошкодження від уламків (оновлено)
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Діряве небо Криму, або Звідки падає каміння?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
Військові США розшукують винищувач-невидимку F-35, про допомогу просять громадськість
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованих Росією територіях України перебуває понад 200 тисяч російських військових, - генерал Міллі

Для повного звільнення від окупантів Україні знадобиться багато зусиль.

На окупованих Росією територіях України перебуває понад 200 тисяч російських військових, - генерал Міллі
Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі (праворуч) перед слуханням
Фото: EPA/UPG

На території України залишається значна кількість російських військових.

Про це розповів Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у інтерв’ю CNN.

“На окупованих Росією територіях України перебуває понад 200 тисяч російських військових. Цей наступ, хоча і є масштабним, усе ж має обмежені оперативні й тактичні цілі в тому сенсі, що вони – навіть якщо й будуть досягнуті повною мірою – не виб’ють повністю всіх росіян, що є ширшою стратегічною метою президента Зеленського”, - повідомив Міллі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Він наголосив - для повного звільнення від окупантів Україні знадобиться багато зусиль, це буде “дуже серйозна робота впродовж тривалого періоду часу”.

Міллі не дав жодних прогнозів щодо термінів, оскільки будь-яка війна є непередбачуваною. Втім, має сумніви, що все закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, у наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться завтра в Німеччині, візьмуть участь близько 50 країн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies