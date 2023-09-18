На окупованих Росією територіях України перебуває понад 200 тисяч російських військових, - генерал Міллі

Для повного звільнення від окупантів Україні знадобиться багато зусиль.

На території України залишається значна кількість російських військових.

Про це розповів Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі у інтерв’ю CNN.

“На окупованих Росією територіях України перебуває понад 200 тисяч російських військових. Цей наступ, хоча і є масштабним, усе ж має обмежені оперативні й тактичні цілі в тому сенсі, що вони – навіть якщо й будуть досягнуті повною мірою – не виб’ють повністю всіх росіян, що є ширшою стратегічною метою президента Зеленського”, - повідомив Міллі.

Він наголосив - для повного звільнення від окупантів Україні знадобиться багато зусиль, це буде “дуже серйозна робота впродовж тривалого періоду часу”.

Міллі не дав жодних прогнозів щодо термінів, оскільки будь-яка війна є непередбачуваною. Втім, має сумніви, що все закінчиться найближчим часом.

Нагадаємо, у наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться завтра в Німеччині, візьмуть участь близько 50 країн.