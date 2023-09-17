Росіяни вдарили ракетами по Харкову

У неділю 17 вересня після опівночі під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що окупанти завдають ударів по Харкову. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.

"Знову росіяни обстрілюють Харків. Вдруге за добу", – написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

За інформацією бригадного генерала юстиції Сергія Мельника ("Марсель"), ворог ударив по Харкову попередньо із ЗРК С-300. Окупанти знову били із російського Бєлгорода. Станом на 00:40 ракет у повітрі немає, проте загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

За словами місцевих жителів, у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Нагадаємо, вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки поранені п'ятеро цивільних, стан потерпілих – легкий та середній. Пошкоджені будинки.