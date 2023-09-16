ЗСУ знищили за добу на Таврійському напрямку 57 окупантів

Ще 138 військових РФ були поранені.

Упродовж доби ворог 15 разів атакував позиції Збройних сил на Таврійському напрямку. Окупанти здійснили 535 обстрілів та завдали 15 авіаударів.

Про це повідомив у Telegram командувач стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. Втрати ворога за добу склали 196 осіб (безповоротні – 57, поранені – 138).

Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 2 артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Нагадаємо, Таврійський напрямок охоплює лінію фронту від Херсонщини до Авдіївки (Донецька область).

На початку вересня у інтервʼю The Guardian Тарнавський розповідав, що Силам оборони України вдалося прорвати першу лінію оборони ворога на Запорізькому напрямку. До цього захисники тижнями проводили кропітке розмінування.