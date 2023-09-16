Окупанти використали для обстрілів важку артилерію та дрони-камікадзе.

Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під удар потрапили Нікополь, а також Мирівська та Марганецька громади.

Окупанти били по населених пунктах із важкої артилерії та атакували їх дронами-камікадзе.

За словами Лисака, пошкоджений інфраструктурний об'єкт понівечені триповерхівка та приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, упродовж 15 вересня росіяни шість разів обстрілювали з важкої артилерії Нікополь. А в ніч на 15 вересня окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури.