Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під удар потрапили Нікополь, а також Мирівська та Марганецька громади.
Окупанти били по населених пунктах із важкої артилерії та атакували їх дронами-камікадзе.
За словами Лисака, пошкоджений інфраструктурний об'єкт понівечені триповерхівка та приватний будинок. Постраждалих немає.
Нагадаємо, упродовж 15 вересня росіяни шість разів обстрілювали з важкої артилерії Нікополь. А в ніч на 15 вересня окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури.