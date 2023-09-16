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Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти використали для обстрілів важку артилерію та дрони-камікадзе.

Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни сім разів за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під удар потрапили Нікополь, а також Мирівська та Марганецька громади.

Окупанти били по населених пунктах із важкої артилерії та атакували їх дронами-камікадзе

За словами Лисака, пошкоджений інфраструктурний об'єкт понівечені триповерхівка та приватний будинок. Постраждалих немає.

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Нагадаємо, упродовж 15 вересня росіяни шість разів обстрілювали з важкої артилерії Нікополь. А в ніч на 15 вересня окупанти вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури.

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