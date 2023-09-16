Українці наступають на півдні від Бахмута, гаряче у Кліщіївці та Курдюмівці, - Маляр

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, є частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Наразі найактивніші бойові дії відбуваються на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, наступальні дії тривають на півдні від Бахмута.

"Гаряче зараз в Кліщіївці та Курдюмівці. В районі Кліщіївки в результаті ведення наступальних (штурмових) дій наші сили оборони мали успіх. Противник безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Ягідного та Богданівки Донецької області.", - розповіла Маляр.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Росіяни прагнуть витіснити українські війська з займаних позиції, але ворогові це не вдається.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках українські воїни, попри наступальні дії ворога, утримують позиції та проводять штурмові дії, зауважила заступниця глави Міноборони.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, є частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки Запорізької області. Там українці витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога та наносять ураження по тилах противника.

Нагадаємо, за даними ISW, російське командування стурбоване форсуванням Дніпра українськими захисниками у Херсонській області. Окупантам тут не вистачає сил, оскільки вони перекинули декілька підрозділів стримувати український наступ на Запорізькому напрямку.

У зоні відповідальності оперативного командування "Південь" за добу українські оборонці знищили, зокрема, три човни з екіпажами.