Російські окупаційні війська в суботу вранці обстріляли с. Львове Тягинської громади на Херсонщині.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Пошкоджено будівлю ліцею, зруйновано стіни, дах, вибито вікна.

"Так зараз виглядає ліцей у селі Львове Тягинської громади. Сьогодні по освітньому закладу вдарила російська армія. Будівля зазнала суттєвих руйнувань - пошкоджено стіни, дах, вибито вікна", - йдеться в повідомленні.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що війська Російської Федерації вночі 16 вересня обстріляли Ольгівку у Херсонській області.

Також російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. Відомо про одного загиблого та 12 поранених.

Вдень 16 вересня російські військові обстріляли Берислав у Херсонській області, постраждала місцева жителька.