Росіяни вдарили по Козачій Лопані на Харківщині

Російські окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

За його словами, було зафіксовано близько 15 ворожих ударів (попередньо - з артилерії). Пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків, магазини та лінії електропередач.

"Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання", - додав Задоренко.

Нагадаємо, Вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. Є поранені.

У селі Симинівка Чугуївського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад освіти.