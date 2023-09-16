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Росіяни вдарили по Козачій Лопані на Харківщині

Пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків, магазини та лінії електропередач. 

Росіяни вдарили по Козачій Лопані на Харківщині
Фото: “Енергоатом”

Російські окупанти обстріляли Козачу Лопань на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

За його словами, було зафіксовано близько 15 ворожих ударів (попередньо - з артилерії). Пошкоджені щонайменше п'ять приватних будинків, магазини та лінії електропередач

"Профільні служби працюють на місці з метою ліквідації наслідків обстрілів та відновлення електропостачання", - додав Задоренко.

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Нагадаємо, Вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. Є поранені.

У селі Симинівка Чугуївського району Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено заклад освіти.

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