Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
У Шуфрича виявили документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом, – джерела
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік (доповнено)
Уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік (доповнено)
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Українська розвідка підтвердила, що лідер Чечні Кадиров - у комі
Ціна свободи
Ціна свободи
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
Скороварка в Криму та навколо нього закипає
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сєвєродонецьку третина будівель не підлягає відновленню, - РВА

Опалення у місті не буде.

У Сєвєродонецьку третина будівель не підлягає відновленню, - РВА
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області майже третина будівель не підлягає відновленню.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, інформує Луганська ОВА.

«Думаю, таких будинків, які не підлягають відновленню, 25-30%. Це якраз той напрямок, звідки починався наступ російської армії з боку Новоайдара. На сьогодні відновлюються не дуже пошкоджені будинки, вони заселяються місцевими, тими, хто втратив житло. Якихось серйозних робіт не передбачається. За понад рік ті всі завали так і не відновлювалися», – заявив Власенко.

За його словами, окупанти намагаються залучати допомогу з РФ. Є підтвердження, що для розбирання завалів у місто заходить техніка. Зараз у Сєвєродонецьку є проблеми з електроенергією, водою, а централізованого опалення цієї зими не буде, констатував Власенко.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Лисичанську у вересні загарбники вирішили демонтувати в окремих районах міста системи водо- та теплопостачання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies