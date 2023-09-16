У Сєвєродонецьку третина будівель не підлягає відновленню, - РВА

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області майже третина будівель не підлягає відновленню.

Про це повідомив начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, інформує Луганська ОВА.

«Думаю, таких будинків, які не підлягають відновленню, 25-30%. Це якраз той напрямок, звідки починався наступ російської армії з боку Новоайдара. На сьогодні відновлюються не дуже пошкоджені будинки, вони заселяються місцевими, тими, хто втратив житло. Якихось серйозних робіт не передбачається. За понад рік ті всі завали так і не відновлювалися», – заявив Власенко.

За його словами, окупанти намагаються залучати допомогу з РФ. Є підтвердження, що для розбирання завалів у місто заходить техніка. Зараз у Сєвєродонецьку є проблеми з електроенергією, водою, а централізованого опалення цієї зими не буде, констатував Власенко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Лисичанську у вересні загарбники вирішили демонтувати в окремих районах міста системи водо- та теплопостачання.