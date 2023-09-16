У місті триває заборона на продаж алкогольних напоїв.

До Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) приїхало понад 35 тисяч хасидів.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

У місті цілодобово працює координаційний штаб, в якому знаходяться представники Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб. Також до Умані прибули ізраїльські поліцейські.

У місті триває заборона на продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, піротехнічних засобів, холодної зброї.

Зазначимо, що з 15 по 17 вересня на могилі цадика Нахмана та у приміщеннях синагог міста Умань проводяться культові заходи з нагоди святкування брацлавськими хасидами Рош га-Шана (Новий 5784 рік за іудейським календарем).

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, що станом на 08:00 15 вересня до міста Умань прибуло 32 тис. 332 паломників-хасидів.

У місті також запроваджено особливий режим пересування.