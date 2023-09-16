Окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Харкову, - Синєгубов

Вранці 16 вересня окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих - легкий та середній, загрози життю немає.

Екстрені служби ліквідовують наслідки влучань.

Нагадаємо, за добу росіяни обстріляли вісім областей України. Зокрема, в Оріхові на Запоріжжі поранення отримали жінки віком 71 та 53 років, їх госпіталізували. Також поранена одна людина на Донеччині.