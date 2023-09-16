У боях у Гостомелі Росія втратила майже 200 фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, - офіцер ГУР

Українські бійці працювали над тим, аби знищити щонайбільше сил і засобів окупантів.

У боях за Гостомель 3-4 березня 2022 року знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової

У боях за український аеродром “Антонов” Росія втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу.

Про це повідомив командир підрозділу спецпризначення ГУР Міноборони України, офіцер-розвідник, який брав участь у битві за Київ, на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу понад 70 держав, йдеться на сайті розвідки.

За словами військового, Москва планувала захопити летовище під Києвом, аби перетворити його на хаб для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для подальшої окупації української столиці.

"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час “приштинського кидка” в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року. Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - зазначив офіцер-розвідник.

Розвідник повідомив, що дії спецпризначенців розвідки та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, аби знищити якомога більше сил і засобів ворога й не допустити захоплення аеродрому.

Унаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних бортів з військами та технікою, а окупанти зазнали значних втрат.

Офіцер закликав послів 70 держав підтримати формулу миру і дотиснути Росію.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року на Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Тож ЗСУ були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту.

Окупанти тоді взяли під контроль злітно-посадкову смугу. Невдовзі Збройні Сили України відбили в російських загарбників позиції.

За дві доби в боях за Гостомель було знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ).