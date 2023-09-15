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Упродовж дня ворог шість разів бив з важкої артилерії по Нікополю

Є влучання у підприємство і будівлю навчального закладу.

Упродовж дня ворог шість разів бив з важкої артилерії по Нікополю
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Упродовж п’ятниці 15 вересня росіяни шість разів обстрілювали з важкої артилерії Нікополь.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не полишає у спокої Нікополь. Шість обстрілів з важкої артилерії протягом дня. Російські окупанти пошкодили у місті навчальний заклад. Там повилітали вікна", – йдеться у повідомленні.

Через обстріли також понівечена господарська споруда та приватне підприємство. Обірвана лінія електропередач. За попередньою інформацією, поранених і загиблих немає.

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Нагадаємо, в ніч на 15 вересня російські військові вкотре обстріляли Нікопольщину, пошкодивши там об’єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих.

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