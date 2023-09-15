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Авіаудар по Новій Каховці: загинула людина, щонайменше 12 отримали поранення

Зранку росіяни обстріляли житловий район "Сокіл".

Авіаудар по Новій Каховці: загинула людина, щонайменше 12 отримали поранення
Фото: Сергій Хлань

Унаслідок російського авіаудару по Новій Каховці загинула людина, щонайменше 12 жителів отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Встановлено, що 15 вересня 2023 року близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.

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За наслідками моніторингу та вивчення інформації в ЗМІ за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські війська вронили на Нову Каховку керовану авіабомбу, намагаючись нанести черговий авіаційний удар по Бериславщині. Окупанти намагалися звинуватити в авіаударі Збройні сили.

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