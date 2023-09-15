Авіаудар по Новій Каховці: загинула людина, щонайменше 12 отримали поранення

Унаслідок російського авіаудару по Новій Каховці загинула людина, щонайменше 12 жителів отримали поранення.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Встановлено, що 15 вересня 2023 року близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

За попередніми даними, внаслідок атаки одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.

За наслідками моніторингу та вивчення інформації в ЗМІ за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли житловий район "Сокіл" в окупованій Новій Каховці Херсонської області. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, російські війська вронили на Нову Каховку керовану авіабомбу, намагаючись нанести черговий авіаційний удар по Бериславщині. Окупанти намагалися звинуватити в авіаударі Збройні сили.