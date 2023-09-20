Зеленський обговорив із Нетаньягу співпрацю в цивільній обороні. Ізраїль пообіцяв продовжувати гуманітарну допомогу

Президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни зміг зустрітися із головою уряду Ізраїлю. Зустріч із Беньяміном Нетаньягу відбулася в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

Сторони обговорили співпрацю країн, зокрема в цивільній обороні. Про це Зеленський повідомив у X.

"Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану", – сказав він.

Focused talks with @netanyahu on our cooperation, including in civil defense area.



I informed him about Russian strikes on our cities, ports, and critical infrastructure using Iranian drones.



We share concern about the increasing military cooperation between Russia and Iran. pic.twitter.com/ZPDILqkaIw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2023

В Офісі президента додали, що президент поінформував Нетаньягу про ситуацію на фронті та повітряні удари. Зеленський запросив Ізраїль підтримати Українську формулу миру. У цьому контексті Володимир Зеленський розповів про підготовку Глобального саміту миру. Крім того, сторони обговорили співпрацю в межах ООН та на інших міжнародних майданчиках.

На сайті уряду Ізраїлю зустріч Нетаньягу а Зеленського назвали "сердечною" (cordial).

"Прем'єр-міністр Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль продовжуватиме допомагати Україні в гуманітарних питаннях, зокрема у боротьбі з протипіхотними мінами", – йдеться у повідомленні.

Після зміни уряду в Ізраїлі Зеленський, коментуючи відносини з цією країною говорив, що премʼєр міністри різні, а результати – однакові. Він зазначив, що запрошував і Нетаньягу, і його попередника до Києва, але безрезультатно. Коментуючи запит України на ізраїльський "Залізний купол" та інші системи ППО, Зеленський сказав, що Київ просив про них на початку повномасштабної війни, але вийшло "приблизно так само, як із прем’єр-міністрами".

Перед Генасамблеєю ізраїльський посол Михайло Бродський повідомив, що голова його уряду та президент України планують зустріч на полях саміту.