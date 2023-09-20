Загиблим внаслідок удару Росії по Льовову є працівник складу Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі

Загиблим унаслідок російського удару по Львову є 32-річний Петро Бурбан.

Він загинув унаслідок влучання ракети у склад. Це був його перший день на цій роботі, повідомив у X мер Львова Андрій Садовий.

"За кожною смертю – історія людини. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі. Світла Пам’ять", – написав мер міста.

Фото: X-канал Андрій Садового

Учора ворог близько двох з половиною годин атакував Львів ударними безпілотниками. Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі. Ще двоє людей були поранені.

Склади не містили нічого військового призначення. Це були Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. На останньому знищено 300 кг гуманітарної допомоги.