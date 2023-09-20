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Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго

Правоохоронців цікавлять деякі контракти, які перевіряла Державна аудиторська служба в березні цього року.

Офіс Генпрокурора проводить обшуки в Укренерго
Фото: Макс Требухов

В головному офісі НЕК "Укренерго" відбуваються слідчі дії.

Про це повідомила преслужба компанії.

Пбшуки проводить Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. 

"Укренерго сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генпрокуратури всі документи, які визначені ухвалою. Компанія надала би слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення від правоохоронців не надходило", - наголосили в компанії.

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З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби. Аудит Укренерго завершився в березні цього року.

Укренерго оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими і такими, що прямо суперечать законодавству.

У ЗМІ повідомляють, що правоохоронці здійснюють слідчі дії в рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками Міністерства внутрішніх справ 16 вересня.

Серед контрагентів: ТОВ "Центробуд", ТОВ "Секур Інтеграція", ТОВ "Топ Трейдінг Лайн", ТОВ "НВЦ Інбіотех", КВКП "Союз", ТОВ "Енерго Країна", ТОВ "Хорос", МПП Фірма "Інтеренергосервіс", ТОВ "Еліз", ТОВ "Контур-М", ТОВ МГК "Черкаси", ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп", ТОВ "Структум" тощо. 

Ці компанії постачали товари та послуги Укренерго в 2019-2023 роках.

Нагадаємо, наприкінці червня журналісти-розслідувачі проєету "Радіо Свобода" дізналися, що фірма, пов’язана з колишнім прем’єр-міністром України, підозрюваним у держзраді Миколою Азаровим, намагається відсудити в  Укренерго 150 млн гривень, і допомагають їй у цьому нинішні посадовці Міністерства енергетики.

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