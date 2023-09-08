Росія вивела у Чорне море бойовий фрегат, оснащений 8 "Калібрами"

Уранці 8 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів. Росіяни також вивели бойовий фрегат "Адмірал Макаров", оснащений 8 ракетами типу "Калібр".

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона додала, що останнім часом росіяни виводять ракетоносії на кілька годин, потримають на чергуванні і знову заводять.

"Минулого вечора знову вивели ракетоносії. Зараз бойовий фрегат "Адмірал Макаров" на чергуванні, він споряджений до восьми ракет типу "Калібр", і це підвищує рівень ракетної загрози", – зазначила Наталія Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання ворога у Чорному морі продовжує перебувати у розгорнутому вигляді. Маневрують вони на відкритій території.

"11 кораблів зараз фіксуємо в Чорному морі і один – в Азовському. Це така стала практика. Вони переважно ховаються за цивільними суднами", – зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 6 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебував 1 ворожий ракетоносій з загальним залпом до 8 ракет "Калібр".