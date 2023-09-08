Сунак пообіцяв критикувати Росію на саміті G20 за страждання, які вона завдає українцям

Британський прем'єр говоритиме про вплив рішення Москви щодо згортання чорноморської зернової ініціативи на країни, які розвиваються.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв критикувати Росію на саміті “Групи двадцяти” за страждання, які вона завдає українцям та мільйонам найбідніших людей світу.

Про це пише The Guardian.

Дорогою до Індії, британський прем'єр також розкритикував президента РФ Володимира Путіна за відмову взяти участь у саміті – російський лідер пропускає зустріч світових лідерів другий рік поспіль і направив до Нью-Делі міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Сунак заявив, що російський лідер уникав конфронтації із Заходом після вторгнення в Україну, бо “не хоче відповідати”. Він додав, що відсутність Путіна демонструє його ізоляцію у світовій спільноті.

Прем'єр заявив, що говоритиме про вплив рішення Москви щодо згортання чорноморської зернової ініціативи на країни, які розвиваються і покладаються на дешеве зерно з України.

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що серед питань, які, як очікується, будуть фігурувати на саміті, є блокування Росією проходження вантажів зерна з України через Чорне море, що впливає на продовольчу безпеку в багатьох країнах.