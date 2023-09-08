У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
ООН підтримає послаблення санкцій проти РФ заради зернової угоди, – Bild
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
У Кривому Розі ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський, ще понад 70 людей поранені (оновлено)
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
В Україні жінки-медики повинні стати на військовий облік із 1 жовтня, що обмежить їм виїзд із країни, - Веніславський
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
​Зуби Суровікіна. Куди рухається “Таврія”?
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Пазурі для котячих
Пазурі для котячих
ГоловнаКультура

У Києво-Печерській лаврі відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького

Це третя така дошка - дві вже є у Любліні та у Вільнюсі. 

У Києво-Печерській лаврі відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького
Фото: Укрінформ

В Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького. Це сталось з нагоди 509-ої річниці битви під Оршею. Князь Острозький очолював українсько-литовсько-польсько-білоруське військо у битві проти московської армії у 1514 році.

Про це повідомляє Укрінформу.

“Князь Острозький - унікальна особистість, яка шанується чотирма народами - українцями, білорусами, поляками та литовцями. І сьогоднішня дошка - це ще один важливий крок увічнення пам'яті та повернення цього діяча нашому народу”, - сказав в.о. гендиректора Києво-Печерської лаври Максим Остапенко.

На відкритті дошки був присутній і посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас. Він зауважив, що Росія намагається завоювати українські землі, як і в 16 столітті, але завдяки мужньому спротиву українців та підтримці партнерів, росіянам не вдасться загарбати Україну.

Підписуйтесь на наш Google News

Меморіальна табличка князю Острозькому являє собою барельєф із портретом князя та підписами про роки життя та діяльність. Її подарували скульптори Борис Крилов, Олесь Сидорук та засновника ливарної майстерні Ігор Давидов.

Це третя така дошка - дві вже є у Любліні та у Вільнюсі. 

Також на відкритті були представники 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Острозького, а також білоруського полку ім. Кастуся Калиновського у складі ЗСУ. Троє бійців з полку Калиновського отримали нагороди від ради Білоруської Народної Республіки за мужність при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, під контроль Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вдалось повернути 12 будівель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies