У Києво-Печерській лаврі відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького

Це третя така дошка - дві вже є у Любліні та у Вільнюсі.

В Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” відкрили меморіальну дошку на честь князя Костянтина Острозького. Це сталось з нагоди 509-ої річниці битви під Оршею. Князь Острозький очолював українсько-литовсько-польсько-білоруське військо у битві проти московської армії у 1514 році.

Про це повідомляє Укрінформу.

“Князь Острозький - унікальна особистість, яка шанується чотирма народами - українцями, білорусами, поляками та литовцями. І сьогоднішня дошка - це ще один важливий крок увічнення пам'яті та повернення цього діяча нашому народу”, - сказав в.о. гендиректора Києво-Печерської лаври Максим Остапенко.

На відкритті дошки був присутній і посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас. Він зауважив, що Росія намагається завоювати українські землі, як і в 16 столітті, але завдяки мужньому спротиву українців та підтримці партнерів, росіянам не вдасться загарбати Україну.

Меморіальна табличка князю Острозькому являє собою барельєф із портретом князя та підписами про роки життя та діяльність. Її подарували скульптори Борис Крилов, Олесь Сидорук та засновника ливарної майстерні Ігор Давидов.

Це третя така дошка - дві вже є у Любліні та у Вільнюсі.

Також на відкритті були представники 30-ї Окремої механізованої бригади ім. князя Острозького, а також білоруського полку ім. Кастуся Калиновського у складі ЗСУ. Троє бійців з полку Калиновського отримали нагороди від ради Білоруської Народної Республіки за мужність при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, під контроль Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" вдалось повернути 12 будівель.