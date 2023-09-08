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ЮНЕСКО внесло 20 локацій в Україні до списку об'єктів під посиленим захистом

Серед інших до списку увійшли центр Львова, Собор Святої Софії та Києво-Печерська лавра.

ЮНЕСКО внесло 20 локацій в Україні до списку об'єктів під посиленим захистом
Фото: lavra.ua

ЮНЕСКО внесло 20 локацій України до списку об'єктів під посиленим захистом. Йдеться про більшість об’єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє сайт Міністерства культури та інформаційної політики України.

"Під час засідання Комітет ЮНЕСКО підтримав ініціативу України і прийняв рішення про внесення об'єктів під посилений захист. Це безпрецедентно великий список", – зазначили в міністерстві.

До переліку об'єктів увійшли:

  • Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;
  • Львів – Ансамбль історичного центру;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Ясінянська церква Вознесіння Господнього;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Жовківська церква Пресвятої Трійці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Потелицька церква Зіслання Святого Духа;
  • Дерев’яні церкви карпатського регіону. Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;
  • Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;
  • Геодезична дуга Струве – Катеринівка;
  • Геодезична дуга Струве – Баранівка;
  • Геодезична дуга Струве – Фельштин;
  • Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;
  • Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;
  • Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;
  • Дендрологічний парк "Софіївка";
  • Держпром (будівля Державної промисловості);
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;
  • Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;
  • Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

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Нагадаємо, у серпні ЮНЕСКО рекомендувало включити до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, ще два українські об'єкти – Софію Київську та Ансамбль історичного центру Львова.

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