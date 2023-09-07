Конгрес Культури звернувся до Кабміну та ВР з проханням підтримати кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури

Під час відкриття третього Конгресу Культури у Львові його організатори та куратори оголосили звернення до Прем’єр-міністра та депутатів Верховної ради України. У зверненні йшлося про необхідність підтримати кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури України.

“МКіП має стати інституцією нового дизайну, як низка інших, витворених після Революції Гідності відповідно до нового суспільного запиту. А для цього Міністерству потрібен лідер чи лідерка з принципово інакшими підходами, ніж ті, які мі спостерігали останніми роками (...) жоден новий міністр не змінить давно хвору систему за день, та мусить рухатися до змін щодня, не даючи цій неймовірно чутливій системі впасти в стагнацію або й здеґрадувати.

Ми бачили цей щоденний рух до змін і неймовірний розвиток, коли Український культурний фонд очолила Юлія Федів. Вона разом зі своєю командою довела, що можна побудувати прозору, дієву й гнучку систему — завдяки чіткій візії, відданому служінню, лідерству і, знову-таки, глибинній етиці. Юлія Федів заслужила нашу повну довіру,” — йдеться у зверненні.

Аудиторія прийняла звернення тривалими оплесками.

27 липня Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра культури призначили першого заступника міністрі Ростислава Карандєєва.

Наводимо текст звернення повністю:

Верховній Раді України

Прем‘єр-міністрові України

Можливо, ще ніколи в сучасній українській історії роль культурної спільноти не була такою очевидною і такою фундаментальною, як від 24 лютого 2022 року. Півтора року повномасштабного вторгнення багато в чому загальмували культурні процеси в Україні, але попри все культурний поступ не зупинився. Культурна спільнота не просто встояла перед викликами, а й стала однією з опор стійкості та рушійних сил витворення нового суспільного договору. На фоні цієї стійкості й неймовірного розвитку в катастрофічних обставинах особливо помітним стало те, наскільки від спільноти — її цінностей, етики дій, гнучкості управлінських рішень — відстає, на жаль, профільне Міністерство.

Сьогодні ми маємо шанс змінити ситуацію й отримати Міністерство культури й інформаційної політики, яке б відповідало очікуванням і потребам суспільства та не виглядало б атавістичним органом, цінність збереження якого вже давно не зрозуміла.

МКіП має стати інституцією нового дизайну, як низка інших, витворених після Революції Гідності відповідно до нового суспільного запиту. А для цього Міністерству потрібен лідер чи лідерка з принципово інакшими підходами, ніж ті, які мі спостерігали останніми роками.

Система управління у сфері культури потребує докорінних змін. Так, деякі з них виходить за межі повноважень міністра, та все ж напрочуд багато важать відповідальне лідерство та чіткий етичний компас, суголосний із прагненнями суспільства, яке нині не лише бореться за свободу, а й витворює новий суспільний договір. Так, жоден новий міністр не змінить давно хвору систему за день, та мусить рухатися до змін щодня, не даючи цій неймовірно чутливій системі впасти в стагнацію або й здеґрадувати.

Ми бачили цей щоденний рух до змін і неймовірний розвиток, коли Український культурний фонд очолила Юлія Федів. Вона разом зі своєю командою довела, що можна побудувати прозору, дієву й гнучку систему — завдяки чіткій візії, відданому служінню, лідерству і, знову-таки, глибинній етиці. Юлія Федів заслужила нашу повну довіру.

На жаль, свого часу ми як спільнота не змогли захистити ці зміни та здобутки Юлії Федів та її команди від людей, які звикли грати з правилами, а не за правилами. Проте робота команди Українського культурного фонду під керівництвом Юлії Федів і надалі є доказом того, що навіть у ригідній, проблемній, хронічно недофінансованій галузі можливі історії, які змінюють життя спільноти, дають нові орієнтири, на які можна й варто взоруватися.

Та це точно не те, що відбувалося останнім часом у Міністерстві культури. Нині, коли країна переживає буквально історичний злам з тектонічними трансформаціями, тут досі жива стара система управління культурою, пострадянські звичаї та байдужість до людей і країни, байдужість до культури, відкритої світові та світові співзвучної.

Дивна затримка з голосуванням за призначення Юлії Федів, на нашу думку, є ознакою того, що стара система знову завзято опирається самій можливості змін.

В українському Кабінеті Міністрів вже працюють люди, які викликають захват і подив. Це встановлює високий рівень очікувань ззовні і всередині країни. Ми переконані, що Юлія Федів готова відповідати цим очікуванням. Її призначення дає шанс усім нам.

Ми закликаємо Кабінет Міністрів України якомога швидше подати кандидатуру Юлії Федів на посаду міністерки культури, та, після внесення, закликаємо депутатів Верховної Ради України підтримати її кандидатуру. Це призначення буде гідним часу великих викликів, часу, коли кожен наш крок оцінюють сучасники й сучасниці й прийдешні покоління. Заради яких, власне, все й відбувається.

Спільнота Конгресу Культури:

Юлія Хомчин

Ліда Савченко-Дуда

Зоряна Рибчинська

Остап Сливинський

Вероніка Склярова

Іванна Скиба-Якубова

Григорій Семенчук

Володимир Шейко

Володимир Кауфман

Олександра Матвійчук

Підписати звернення можна за посиланням.

Нагадаємо, 7 вересня відкрився Конгрес Культури UKRAINE! UNMUTED, що працюватиме до 9 вересня. Цьогоріч у фокусі Конгресу — реалії та виклики, що постали перед українським суспільством, культурою і тими, хто працює у цій сфері, після 24 лютого 2022 року. Подія матиме дискусійну й мистецьку програми.