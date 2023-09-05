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Держкіно України підписало меморандум зі Словацьким інститутом кінематографії

Меморандум про взаєморозуміння є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.

Держкіно України підписало меморандум зі Словацьким інститутом кінематографії
Фото: Пресслужба Держкіно

На Тижні українського кіно у Словаччині 4 вересня Держкіно підписало Меморандум про взаєморозуміння зі Словацьким інститутом кінематографії.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Ініціатива має заохочувати співпрацю кіновиробників, продюсерів та кінопрофесіоналів обох країн, а також підтримувати розвиток спільних проєктів, які мають потенціал перерости у фільми високої якості.

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Також меморандум передбачає співпрацю для просування своїх країн у рамках виробництва кінопродукції та створення спільної продукції, і має допомагати новому поколінню професіоналів.

Зазначається, що Меморандум про взаєморозуміння є чинним один рік, після чого автоматично поновлюється.

Нагадаємо, фільм Шона Пенна про війну в Україні покажуть з 18 вересня. Стрічку можна буде побачити на стримінговому сервісі Paramount+.

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