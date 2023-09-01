Національна опера України оголосила програму на вересень

Національна опера України відкрила новий сезон та оголосила програму на вересень. Про це повідомила пресслужба закладу. Вистави все ще будуть лише «денні» та лише в п’ятницю (17:00), суботу (15:00) та неділю (15:00), а кількість глядачів в залі залишеється обмеженою через безпекові вимоги.

1 вересня (п’ятниця) 17:00. Два сучасні одноактні балети

Місяць розпочнеться з двох сучасних одноактних балетів у постановці Віктора Іщука. Балет «Широко заплющені очі» створений за мотивами однойменного фільму Стенлі Кубрика. У виставі звучить музика Йоганна Себастьяна Баха та Фредеріка Шопена. Прем’єрний показ балету «Доктор Фауст» відбувся у вересні 2022 року. Це неокласична вистава в жанрі сатиричної трагедії за мотивами однойменних творів Йоганна Воольфганга фон Гете та Кристофера Марлоу. В постановці використовуються техніки неокласичного, класичного, історико-побутового танцю, пантоміми, а також вокал.

2 вересня (субота) 15:00. Опера Жоржа Бізе «Кармен»

Фото: Національна опера України

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять Анжеліна Швачка та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Ігор Євдокименко (Ескамільо), Богдан Тарас (Капітан Цуніга) та ін. Диригентка – Алла Кульбаба.

3 вересня (неділя) 15:00. Комічний балет «Весілля Фігаро»

Цей балет на музику Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Віктора Яременка впродовж років є фаворитом київських глядачів. В головних ролях: Ярослав Ткачук (Фігаро), Тетяна Льозова (Сюзанна), Олександр Габелко (Граф), Катерина Козаченко (Графиня), Олександр Скулкін (Марцеліна), Олексій Швидкий (Керубіно) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

8 вересня (п’ятниця) 17:00. Рання опера Джузеппе Верді «Набукко»

Свого часу твір приніс молодому генію світову славу, а знаменитий хор юдейських рабів «Va pensiero» став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця опера у постановці Анатолія Солов’яненка йде на сцені Національної опери України уже понад сім років. Цього разу у виконавському складі заявлені: Геннадій Ващенко (Набукко), Вікторія Ченська (Абігаїль), Алла Позняк (Фенена), Сергій Магера (Захарія), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та ін. Диригентка – Алла Кульбаба.

9 вересня (субота) 15:00. Балет А.Адана «Корсар»

Романтичний балет «Крсар» А.Адана з використанням музики Лео Деліба у постановці Віктора Яременка. В головних партіях: Ян Ваня (Конрад, корсар), Ілона Кравченко (Медора), Катерина Миклуха (Гюльнара), Володимир Кутузов (Ланкедем), Олександр Скулкін (Раб), Олександр Габелко (Бірбанто) та ін. Диригент – Герман Макаренко.

10 вересня (неділя) 15:00 Опера С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм»

Фото: Національна опера України

Класична українська опера у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка. Виконавці головних ролей: Богдан Тарас (Іван Карась, запорожець), Наталія Николаїшин (Одарка, його жінка), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін. Диригент – Віктор Олійник.

15 вересня (п’ятниця) 17:00. Сучасний балет «Грек Зорба» на музику Мікіса Теодоракіса

Колектив театру присвячує цю виставу пам’яті багаторічного соліста балету заслуженого артиста України Олександра Шаповала, який пішов на фронт добровольцем і загинув 12 вересня 2002 року на Донеччині. Свого часу Олександр Шаповал блискуче виконував одну з головних ролей цього балету - палко закоханого та чистого душею американця Джона. В головних ролях цього разу на сцену вийдуть: Ярослав Ткачук (Зорба), Катерина Кухар (Марина), Микита Сухоруков (Джон).

16 вересня (субота) 15:00. Опера «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка

Сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у редакції Мирослава Скорика та Анатолія Солов’яненка. Опера належить до визначних творів української музичної культури. У ролях: Ольга Матушенко (Наталка Полтавка), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха, її мати), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин),Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Руслан Танський (Возний Тетерваковський, жених Наталчин), Геннадій Ващенко (Микола, далекий родич Терпилишин).

17 вересня (неділя) 15:00. Романтичний балет «Жізель» Адольфа Адана

За сюжетом твору, граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він вже заручений зі заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши жахливої зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож він таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч з духом коханої, що рятує його від смерті. Вистава була вперше представлена ще у 1841 році та не втрачає своєї популярності й в наш час. У ролях: Ілона Кравченко (Жізель), Микита Сухоруков (Альберт), Михайло Дробот (Ганс), Олеся Воротнюк (Батільда), Ксенія Іваненко (Берта) та ін.

22 вересня (п’ятниця) 17:00. Балет Людвіга Мінкуса «Баядерка»

Вистава займає особливе місце в історії українського хореографічного мистецтва, бо саме ним 2 жовтня 1926 року започаткував свою історію київська балетна трупа.

В основі сюжету — східна романтична легенда про трагічне кохання баядерки та хороброго воїна. У головних ролях: Наталія Мацак (Нікія), Сергій Кривоконь (Солор), Олександра Панченко (Гамзаті), Михайло Загреба (Дугманта) та ін.

23 вересня (субота) 15:00. Опера Джакомо Пуччіні «Флорія Тоска»

На її створення композитора надихнула драматична вистава, створена спеціально для легендарної акторки Сари Бернар за однойменною драмою Віктор’єна Сарду. Опера вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. Виконавці: Вікторія Ченска (Флорія Тоска), Олег Злакоман (Маріо Каварадоссі), Олександр Мельничук (Барон Скарпіа), Сергій Ковнір (Чезаре Анджелотті) та ін.

24 вересня (неділя) 15:00. Балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот»

Ця вистава присвячена ювілею українського балетмейстера Віктора Литвинова. 50 років тому Віктор сам виконував партію Еспадо у цьому балеті під час перших гастролей театру до Японії. А на початку 2023 року він гастролював в Японії уже у якості балетмейстера «Дон Кіхота». Головні партії виконують: Ольга Голиця (Кітрі), Микита Сухоруков (Базиль), Сергій Литвиненко (Дон Кіхот), Микита Кайгородов (Санчо Панса).

29 вересня (п’ятниця) 17:00. Балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки»

Ця вистава є присвятою до ювілею її постановника, балетмейстера Віктора Литвинова. Прекрасна Оксана, закоханий у неї Вакула, заповзятлива Солоха, хитрий Чорт — усі поринають у коло інтриг різдвяної ночі. Сюжет Гоголя перетворюється на фантасмагорію, наповнену щедрівками й колядками. В ролях: Тетяна Льозова (Оксана), Ярослав Ткачук (Вакула), Олена Карандєєва (Солоха), Райса Бетанкоурт (Цариця), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк) та ін.

30 вересня (субота) 5:00. Опера Джузеппе Верді «Травіата»

Прем’єра вистави в осучасненій постановці Анатолія Солов’яненка відбулася у жовтні 2022 року. Сучасні сукні, мініспідниці, ф’южн інтер’єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері. У головних ролях: Тамара Калінкіна (Віолетта Валері), Дмитро Кузьмін (Альфред Жермон), Геннадій Ващенко (Жорж Жермон, його батько), Анжеліна Швачка (Флора Бервуа) та ін.

Нагадаємо, Національна філармонія України відкриває 160-й концертний сезон.