Творці польського документального серіалу "Матері війни" оголосили загиблим Павла Вишебабу

Платформа Netflix представила документальний серіал “Матері війни” (Matki Wojny), в якому українського військового, музиканта та письменника Павла Вишебабу оголосили загиблим.

Про це Павло повідомив у Facebook.

“Netflix не встиг привітатися зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал “Матері війни”, який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим, і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком”, – написав Павло.

Він додав, що кульмінація серіалу здивувала його читачів, які йому й написали.

“Польські творці зі мною нічого не узгоджували, я можу зрозуміти – вони думали, що я вже тойво. Чому – не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно. Так що, якщо у вас є час, натхнення й виходи на творців серіалу “Matki Wojny” або Netflix, напишіть їм, будь ласка, про цю помилку”, – зазначив Вишебаба.

Нагадаємо, документальний фільм “Matki Wojny” виробництва Польщі вийшов у жовтні 2022 року. Прем'єра серіалу на платформі Netflix відбулася 24 серпня 2023 року.