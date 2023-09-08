В український відбір на «Оскар» потрапили 5 фільмів

Український Оскарівський Комітет визначить серед них стрічку, яку подадуть на 96-ту премію “Оскар”.

Український Оскарівський Комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України. Про це повідомила пресслужба УОК.

Український Оскарівський Комітет (УОК) отримав 5 заявок:

”20 днів у Маріуполі”, реж. Мстислав Чернов

”Залізні метелики”, реж. Роман Любий

”Памфір”, реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук

”Терикони”, реж. Тарас Томенко

”ШТТЛ”, реж. Адрієн Уолтер

УОК розгляне ці заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію “Оскар” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” від України.

До участі у відборі допускали фільми, які відповідають таким критеріям:

Фільм має вперше бути випущено у прокат у країні подання не раніше, ніж з 1 грудня 2022 року і не пізніше 31 жовтня 2023 року та публічно демонструватися протягом щонайменше семи днів поспіль.

Фільми, що в будь-якій версії публічно демонструвалися чи розповсюджувалися поза театральним релізом до їхнього першого кваліфікаційного кінотеатрального релізу, не можуть подаватися на розгляд Кіноакадемії. Позатеатральна публічна демонстрація та розповсюдження включають, проте не обмежуються випадками: телепоказу та показу на кабельному телебаченні, PPV/VOD, розповсюдження DVD копій, розповсюдження на авіалініях, розповсюдження в мережі Інтернет.

Український Оскарівський Комітет – це незалежне об'єднання професіоналів в галузі кіноіндустрії, створене Національною спілкою кінематографістів України, Громадською організацією “Асоціація продюсерів України” та Громадською організацією “Українська кіноакадемія” для відбору і висунення фільму від України на здобуття премії “Оскар” Академії кінематографічних мистецтв і наук.

Цьогоріч до його складу увійшло 14 учасників, обраних серед членів Української Кіноакадемії:

Наріман Алієв, режисер

Роман Бондарчук, режисер

Денис Буданов, кінознавець та кінокритик

Валентин Васянович, режисер

Олександр Гусєв, кінокритик

Сергій Зленко, кінодіяч

Пилип Іллєнко, продюсер

Артем Колюбаєв, продюсер

Сергій Лавренюк, продюсер

Олександр Максимчук, продюсер

Юлія Синькевич, продюсерка

Валерія Сочивець, продюсерка

Алік Шпилюк, кінокритик (голова комітету)

Володимир Яценко, продюсер

Секретарем Українського Оскарівського комітету призначили виконавчу директорку Української кіноакадемії Анну Мачух.