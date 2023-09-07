Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Акули в Кораловому морі атакували катамаран Russian Ocean Way. Судно втонуло
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Як ГУР заманило в Україну російський гелікоптер: політ "Синиці"
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
Веніславський нагадав, що з жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, мають з’явитися до ТЦК
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
На Хмельниччині місцевого жителя затримали під час встановлення GPS-трекера на опору мосту за завданням ФСБ
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
Помер релігієзнавець Ігор Козловський, який кілька років провів у полоні терористів "ДНР"
ГоловнаКультура

На Венеційському кінофестивалі презентували трейлер фільма про трагічні події в Бучі

Цей фільм - історія біженця з Казахстану, який врятував сотні українців із Бучі та інших міст під час окупації.

На Венеційському кінофестивалі презентували трейлер фільма про трагічні події в Бучі

6 вересня на Венеційському кінофестивалі відбувся “Український день” - захід на підтримку України за участі ключових представників кіноіндустрії. 

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

В межах “Українського дня” відбулася перша міжнародна презентація трейлеру фільму Олександра Щура “Буча”.

Підписуйтесь на наш Google News

“Наша місія - розповісти про трагедію українського народу людям в усьому світі. Цей фільм - історія біженця з Казахстану, який врятував сотні українців із Бучі та інших міст під час окупації”, - зазначив Олександр Щур.

Він також поділився досвідом створення реконструкцій та розповів про специфіку створення художнього фільму-реконструкції злочинів російських окупантів “по гарячих слідах”.

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет розпочав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies