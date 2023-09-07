На Венеційському кінофестивалі презентували трейлер фільма про трагічні події в Бучі

Цей фільм - історія біженця з Казахстану, який врятував сотні українців із Бучі та інших міст під час окупації.

6 вересня на Венеційському кінофестивалі відбувся “Український день” - захід на підтримку України за участі ключових представників кіноіндустрії.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

В межах “Українського дня” відбулася перша міжнародна презентація трейлеру фільму Олександра Щура “Буча”.

“Наша місія - розповісти про трагедію українського народу людям в усьому світі. Цей фільм - історія біженця з Казахстану, який врятував сотні українців із Бучі та інших міст під час окупації”, - зазначив Олександр Щур.

Він також поділився досвідом створення реконструкцій та розповів про специфіку створення художнього фільму-реконструкції злочинів російських окупантів “по гарячих слідах”.

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет розпочав приймати заявки для участі фільмів у відборі на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.