Серіал "Юрик" про облогу Маріуполя видалили з відеосервісів

Виробники телевізійного фільму "Юрик" видалили його з відеосервісів і пообіцяли перезняти без згадок про Маріуполь. Про це повідомила компанія “Основа фільм”, яка здійснювала продакшн стрічки, у своєму Інстаграмі.

“... художній фільм “Юрик” буде знято з усіх наших ресурсів і ми продовжимо роботу над змінами, зокрема: виключення міста Маріуполь з фільму та виключення назви місії евакуації, які не відповідали дійсності. Ми збережемо історію дитини на війні, бо це вкрай важливо для України, саме такі історії змушують світ не забувати про нашу біль і про нашу війну. Тільки після того, як ми будемо готові вийти з новою версією фільму, ми викладемо її на свій ресурс Основа Фільм в YouTube. Ми ще раз приносимо вибачення жителям Маріуполя, а також захисникам міста і волонтерам, які робили все можливе, щоб врятувати людей від злочинів окупантів,” — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 серпня 2023 року на телеканалі СТБ відбулась прем’єра двосерійного ігрового телевізійного фільму «Юрик. Дорога, не торкаючись землі». Він розповідає про 11-річного хлопчика, якому вдалося пережити облогу Маріуполя та вирватися з оточеного міста.

Після прем'єри фільму у соцмережах здійнялася хвиля обурення. Частина глядачів обурились надто легкою картинкою, неправдоподібними ситуаціями, невідповідністю реаліям трагічних подій. Зокрема, у стрічці було показано, що головний герой телефонує рідним за кордон, хоча зв'язок і електропостачання в Маріуполі пропали майже одразу після російського нападу. З міста начебто була організована евакуація, і проводили її представники ОБСЄ, хоча 7 березня 2022-го ця організація згорнула свою діяльність і вивезла своїх співробітників з України. Не було в Маріуполі також сухих і освітлених укриттів, можливості запастися водою, "буржуйок" для опалення тощо.

Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомив, що відправив депутатське звернення до Державного агентства України з питань кіно щодо необхідності перевірки фільму та додавання до переліку заборонених для демонстрування та розповсюдження.