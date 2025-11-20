База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Через 8 місяців після повернення з полону помер захисник Маріуполя, морпіх Олександр Савов

Майже три роки він провів у нелюдських умовах російського полону — від Оленівки до колоній Курщини та Мордовії. Сьогодні у Миколаєві пройде прощання та поховання захисника.

Через 8 місяців після повернення з полону помер захисник Маріуполя, морпіх Олександр Савов
Олександр Савов
Фото: 36 ОБрМП

Через 8 місяців після повернення з полону помер захисник Маріуполя, боєць 36-ї бригади морської піхоти Олександр Савов.

Про смерть захисника повідомила його донька Анастасія. 

Сьогодні, 20 листопада, пройде прощання та поховання захисника в Миколаєві. 

Олександр Савов
Фото: Анастасія Савова
Олександр Савов

Олександр Савов
Фото: Korabelov.info
Олександр Савов

Як зазначає миколаївське видання Korabelov.info, Савов був одним із тих захисників, які навесні 2022 року вийшли із заводу “Азовсталь” разом з іншими морпіхами. Після цього майже три роки він провів у нелюдських умовах російського полону — від Оленівки до колоній Курщини та Мордовії.

Повернувся додому військовий під час великого обміну 19 березня 2025 року. На нього чекала донька — Анастасія Савова, співзасновниця Асоціації морських піхотинців України. 

Одразу після звільнення стало відомо, що росіяни повернули бійця у критично тяжкому стані. У нього діагностували туберкульоз, важкі хвороби шкіри та лімфостаз ніг. Сам Савов розповідав у своїх інтерв’ю, що “медичні процедури” в полоні нагадували експерименти — його багаторазово піддавали флюорографії та іншим впливам без пояснень і контролю.

Відомо також, що після виходу з “Азовсталі” Олександра Савова жорстоко катували. Його били струмом, змушували стояти по 16 годин поспіль, карали за українське слово, тримали тижнями у так званій “гумовій камері”. Полонених примушували вивчати російські пісні, гімн та символіку, а за найменшу помилку — били й принижували.

Не зламати вдалося лише його дух. Але тіло, виснажене багаторічним виживанням і туберкульозом, урешті не витримало.

Про те, що довелося пережити за 3 роки в полоні, влітку цього року Олександр Савов розповів в інтерв’ю латвійським журналістам. 
