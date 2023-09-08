В Чорному морі і дельті Дунаю пройдуть навчання "Sea Breeze 23.3"

Також у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини.

Румунія та США організовують з 11 по 15 вересня багатонаціональні навчання "Sea Breeze 23.3", які відбудуться в Чорному морі і дельті Дунаю.

Про це повідомляють ВМС Румунії.

Крім Румунії та США, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці з України, Болгарії, Франції, Великої Британії та Туреччини.

Навчання проводитимуться для розвитку оперативної і тактичної сумісності у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам. Це має забезпечити свободу судноплавства.

ВМС Румунії нададуть для навчань, крім персоналу, кораблі, а США - катери та морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon. Інші учасники навчань нададуть водолазів, фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв і штабних офіцерів.

Нагадаємо, Вірменія заявила, що наступного тижня проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами. Росія висловила з цього приводу занепокоєння. Метою навчань “Eagle Partner 2023” 11-20 вересня є підготовка військ до участі в міжнародних миротворчих місіях.