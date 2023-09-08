Верещук закликала Нацкомісію зі стандартів державної мови затвердити написання назви РФ і її лідерів із маленької літери

"Закликаю Нацкомісію не гаяти час і формалізувати те, що і так роблять всі українці", - написала віцепрем'єр-міністерка у телеграмі.

Глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Національну комісію зі стандартів державної мови затвердити написання назви РФ і її лідерів із маленької літери.

Про це йдеться в дописі Верещук у телеграмі.

"Насправді українці давно пишуть цю назву з маленької букви. Напевно, дискусії, власне, і немає. Але, є в нас така установа як Національна комісія зі стандартів державної мови. Саме вона мала достатньо часу на те, щоб давно зробити свою пряму роботу – офіційно запропонувати відповідні зміни до правопису назви держави-ворога та її ватажків. Закликаю Нацкомісію не гаяти час і формалізувати те, що і так роблять всі українці", - йдеться в дописі віцепрем'єр-міністерки.

Нагадаємо, нині міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що "правопис “рф” з великої літери – помилка, але вимога нормопроєктування". Тому довелося виправити текст наказу, що визначає особливості навчання українських школярів, які нині перебувають за кордоном, бо без виправлення Міністерство юстиції не зареєструвало би такий документ.

Раніше Нацкомісія рекомендувала змінити понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст, бо їхні назви не відповідають орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або пов'язані з російською імперською політикою.